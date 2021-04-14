شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الأهلي مع نادي النصر اليوم الأربعاء في إطار مباريات الدور ال32 من منافسات بطولة كأس مصر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بالعديد من الغيابات أبرزها الحارس محمد الشناوي وجونيور أجايي ومحمد هاني فضلاً عن إراحة عدد من العناصر الأساسية تجنباً للإرهاق في لقاء الزمالك.

وستقام مباراة الأهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب وسيتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشاة أون سبورت بالإضافة إلى التردد الأرضي.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة النصر غدًا الأربعاء في بطولة كأس مصر.