شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تكشف سر إعلان محمد صلاح في رمضان: رسالة بـ«البيجامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية على ظهور نجم نادي ليفربول محمد صلاح في إعلان لأحد البنوك خلال شهر رمضان على القنوات المصرية، إذ أكدت أن الإعلان هو بمثابة رسالة يرد بها اللاعب المصري على منتقدي الريدز.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الإعلان، الذي أذيع أمس الثلاثاء أول أيام شهر رمضان، يخاطب الجماهير التي تنتقد لاعبي ليفربول دون حق.

ويظهر في الإعلان أحد المشجعين يجلس بـ«البيجامة» على «كنبته» بينما ينفعل مع إهدار صلاح لفرصة خلال إحدى المباريات، ويردد: «يا صلاح حطها في البعيدة يا راجل»، ليظهر له اللاعب ويرد عليه: «ما تنزل تلعب انت أحسن».

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وفجأة تتبدل ملابس الثنائي فيظهر صلاح مرتديًا البيجامة، ويظهر المشجع بزي ليفربول، فيما انتقد الأخير مجددًا تصرف صلاح بالكرة، ليرد نجم ليفربول: «لا بجد انزل مكاني.

ولفتت الصحيفة إلى مشاركة كل من لاعبي ليفربول جوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الإعلان أيضًا.

ويستعد نادي ليفربول لاستضافة نظيره ريال مدريد الإسباني الليلة على ملعب أنفيلد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما كانت مباراة الذهاب قد حسمت لصالح الميرينجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.