شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الزمالك مع منافسه حرس الحدود اليوم الأربعاء في إطار مواجهات الدور ال32 من منافسات بطولة كأس مصر.

ويأمل الفارس الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات التي يأتي في مقدمتها طارق حامد وأشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو.

وستنطلق مواجهة الزمالك وحرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد كما سيتم نقلها تلفزيونياً على شاشاة أون سبورت2 بتعليق بلال علام.

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في الدور الـ 32 لكأس مصر والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.