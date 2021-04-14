شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ضد ليفربول .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الأربعاء 14-4-2021، ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات جولة الذهاب لدور ربع النهائي ب دوري أبطال أوروبا 2021.

ويأمل ليفربول في العودة من جديد أمام النادي الإسباني خاصة بعدما خسر جولة الإياب التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز المرنجي بثلاثية مقابل هدف وحيد سجله محمد صلاح لصالح ليفربول في الشوط الثاني.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وتنقلها قناة bein 4kK، وقناة bein sports premium 1.

ويستضيف اللقاء ملعب أنفليد، وهو ملعب فريق ليفربول منذ تأسيس النادي عام 1892، بعد أن كان ملعب نادي إيفرتون في الفترة ما بين عامي 1884 و1892، قبل أن ينتقلوا إلى غوديسون بارك.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

بينما قد يخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس.