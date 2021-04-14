بعد إصابة الشناوي بكورونا.. "الغيابات تضرب المارد الأحمر".. تشكيل الأهلي أمام النصر.. شريف وطاهر في الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية اليوم، لقاء النادي الأهلي والنصر في منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.



ويستضيف ملعب الإسكندرية، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، مباراة الأهلي والنصر، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.



الغيابات تضرب الأهلي أمام النصر



وتضرب الغيابات فريق الأهلي قبل مواجهة اليوم، بسبب الإصابات، في مقدمتهم التونسي علي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وجونيور أجايي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم بسبب الإصابات المختلفة التي ضربتهم في الفترة الماضية، بجانب أيمن أشرف ومحمد الشناوي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وحسين الشحات بسبب تراكم الإنذارات. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر



ومن المنتظر أن يخوض بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة النصر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة

أمامهم الثنائي: طاهر محمد طاهر ووليد سليمان.

وفي خط الهجوم: محمد شريف.

موسيماني يطالب لاعبيه بتنفيذ تعليماته في بناء الهجمات

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وذلك من خلال حديثه مع اللاعبين طوال المران قبل مواجهة النصر، لعلاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون التي ظهرت في المباريات الماضية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

وأغلق الأهلي ملف أفريقيا بشكل مؤقت، بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، فيما بدأ الفريق التركيز بشكل كامل في المواجهات المحلية التي تبدأ بمواجهة النصر.