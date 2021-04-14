أبرزها ليفربول وريال مدريد ومواجهتيّ الأهلي والزمالك في كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم الأربعاء عدة مواجهات كروية هامة في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وذلك ضمن منافسات الموسم الجاري 2020-2021.
وأبرز تلك المواجهات مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، بالإضافة إلى مواجهة بوروسيا دورتموند مع مانشستر سيتي فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.
ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
بوروسيا دورتموند X مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول X ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بيراميدز X مصر المقاصة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT 3
كأس مصر
الأهلي X النصر – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT
الزمالك X حرس الحدود – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT 2