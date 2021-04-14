أبرزها ليفربول وريال مدريد ومواجهتيّ الأهلي والزمالك في كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء عدة مواجهات كروية هامة في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وذلك ضمن منافسات الموسم الجاري 2020-2021.

وأبرز تلك المواجهات مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، بالإضافة إلى مواجهة بوروسيا دورتموند مع مانشستر سيتي فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند X مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول X ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري

بيراميدز X مصر المقاصة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT 3

كأس مصر

الأهلي X النصر – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT

الزمالك X حرس الحدود – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT 2