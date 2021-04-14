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أبرزها ليفربول وريال مدريد ومواجهتيّ الأهلي والزمالك في كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -      

تقام اليوم الأربعاء عدة مواجهات كروية هامة في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وذلك ضمن منافسات الموسم الجاري 2020-2021.

وأبرز تلك المواجهات مباراة ضد ، بالإضافة إلى مواجهة بوروسيا دورتموند مع مانشستر سيتي فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

بوروسيا دورتموند X مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول X ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

بيراميدز X مصر المقاصة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT 3

كأس مصر

الأهلي X النصر – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة  ON SPORT

الزمالك X حرس الحدود – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON SPORT 2

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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