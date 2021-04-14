شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبى.. ثابت البطل صاحب الرقم القياسى لنظافة الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

قصتنا اليوم عن الراحل ثابت البطل نجم منتخب مصر والأهلى الأسبق، وهو أحد من أثروا مركز حراسة المرمى وكان علامة من علامات الكرة المصرية في هذا المركز، وهو ما يدعنا للكشف عن بدايته وأبرز محطاته الكروية ودوره مع فريقه.

ولد ثابت البطل نجم الأهلي ومنتخب مصر الراحل في 16 سبتمبر عام 1953 في مدينة الحوامدية اقترن اسمه بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومديرا للكرة لنادى الاهلي المصري بعد اعتزاله عام 1991.

بدايته مع الكرة

بدأ مشواره الكروي في نادي سكر الحوامدية، وكان يلعب في بداية حياته الكروية كجناح أيسر، ولكن وفى إحدى المباريات تعرض حارس المرمى للإصابة ليقف هو بدلاً منه يومها اكتشف مدربه موهبته في حراسة المرمى ليستمر ثابت في هذا المركز.

قصة انتقاله للأهلي

في سن التاسعة عشرة ضمه كشاف النجوم عبده البقال إلى صفوف الأهلي ليبدأ معه مشواراً استمر حتى اللحظة الأخيرة في حياته، وبدأ المشاركة رسمياً مع الفريق الأول في مارس 1975، وعبر 16 عاماً متتالية كان البطل هو حارس العرين الأهلاوي.

ألقابه مع الأهلي

حقق ثابت البطل مع الأهلي 11 لقباً للدوري و7 ألقاب لكأس مصر، بالإضافة للقبين لدوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ولقباً للكأس الأفروآسيوية، وحمل البطل شارة قيادة الأهلي عقب اعتزال محمود الخطيب عام 1987 ليصبح واحداً من العمالقة الذين نالوا شرف ارتداء هذه الشارة.

مشواره مع منتخب مصر

بدأ ثابت البطل مشواره الدولي مع منتخب مصر قبل أن يخوض أي مباراة رسمية مع الأهلي، وظل حارساً للمنتخب منذ 1974 وحتى عام 1990، وشارك مع المنتخب في نهائيات دورة لوس أنجلوس الأوليمبية 1984 وحقق معه لقب كأس الأمم الأفريقية 1986 حيث شارك في كل المباريات ولم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد، كما تصدى لركلة ترجيح في النهائي أمام الكاميرون.. كما حصد البطل مع المنتخب ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987.. وكان موجوداً ضمن قائمة مصر في مونديال إيطاليا 1990.

أرقامه القياسية

حقق البطل رقماً قياسياً في مصر وقارة إفريقيا في موسم 1975-1976 حين احتفظ على نظافة شباكه على مدار 1486 دقيقة متواصلة في مباريات الأهلي التي خاضها، وكاد يكرر الرقم ذاته يتكرر عام 1978 حين حافظ على نظافة شباكه على مدى 1325 دقيقة، ولا يزال هذا الرقم صامد حتى يومنا كأكبر رقم تاريخ الكرة المصرية دون أن يقترب منه أي حارس آخر.

مشواره الإداري

بعد الاعتزال سلك البطل مجال الإدارة في قطاع الناشئين، ثم عين مديراً للكرة بالفريق الأول عام 1995 ليعيش مع الأهلي رحلة نجاح إدارية استمرت خمس سنوات حقق فيها الفريق ألقاباً متعددة محلياً في الدوري والكأس، وعربياً في بطولات أبطال الدوري والكأس والنخبة العربية.. وعلى مدى خمس سنوات حصد الأهلي كل الألقاب المتاحة مع البطل الذي انتقل للعمل في ليبيا عام 2000، وفي يوليو 2003 وبعد أن طلب منه الأهلي العودة لمنصبه كمدير للكرة عاد البطل مرة أخرى بالرغم من تمسك مسئولي نادي الاتحاد الليبي به وقتها ورفعهم لراتبه إلى الضعف، لكنه لم يتأخر عن تلبية نداء بيته، ليبدأ عملية تصحيح المسار وبناء الجيل الذهبي للأهلي في بداية الألفية الثالثة..

إصابته بالسرطان ووفاته

اكتشف البطل أنه مصاب بالسرطان في عام 2004 ، وسافر لإجراء أكثر من عملية جراحية.. ومع عودته وبالرغم من أن السرطان تمكن منه تماماً إلا أن البطل لم يتوقف عن أداء عمله يوماً واحداً، ويوم 12 فبراير 2005 وبالرغم من أن المرض كان قد دخل مراحله الأخيرة إلا أن البطل أصر على التواجد مع فريقه بملعب الكلية الحربية في مباراة القمة أمام الزمالك والتي كانت بمثابة احتفالية الفوز باللقب قبل نهاية الموسم بسبع جولات، وبعد أقل من 48 ساعة على المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية رحل ثابت البطل عن عالمنا بعد أن أفنى حياتها كلها في خدمة النادي الأهلي.