شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الهزيمة فى تاريخ مواجهاته مع حرس الحدود فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، لمواجهة نظيره حرس الحدود فى المباراة المقرر اقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة كأس مصر، شهد تفوق كاسح للفارس الأبيض.

الزمالك سبق و واجه نظيره حرس الحدود في 6 مباريات ببطولة كأس مصر، حيث حقق الأبيض العلامة الكاملة بالفوز في الست مواجهات دون التعرض لأي خسارة أمام الفريق العسكري.

سجل فريق الزمالك خلال تاريخ المواجهات أمام حرس الحدود في بطولة كأس مصر 12 هدفاً، بينما احرز الفريق العسكري في شباك الأبيض 3 أهداف.

وحقق فريق الزمالك فوزه الأكبر على نظيره حرس الحدود في بطولة كأس مصر بنتيجة 3-1 موسمي 2014-2015 و2017-2018.

ويأتي الثنائي مصطفى فتحي وعمرو زكي في مقدمة ترتيب هدافي مواجهات الزمالك وحرس الحدود في بطولة كأس مصر برصيد 3 أهداف.

ويبدأ الزمالك مشواره في مسابقة كأس مصر بتاريخ ممتلئ بالتتويج، حيث فاز الأبيض بالبطولة 27 مرة، بينما حقق فريق حرس الحدود اللقب مرتين.