شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم عن العودة إلى الزمالك: تركيزى مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا عن الأنباء التي تداولت بشأن اقتراب عودته إلى فريقه السابق الزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة مؤكدا أنه يركز في الملعب ولا يعلم شيئا عن هذه المفاوضات.

قال إبراهيم في تصريحات لـ ”الخليج 365” إن هدفه في الفترة المقبلة إثبات نفسه مع فريقه الحالي سيراميكا لإنهاء مسابقة الدورى المصري في المربع الذهبي خصوصا بعد الثقة التي يمنحها له الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان.

أكد نجم سيراميكا إنه طموحه في الفترة المقبلة الانضمام لكتيبة المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفرقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2022 لا سيما أن الحظ لم يحالفه بالمشاركة في التصفيات.

وفى سياق متصل كشف معتز البطاوى، المشرف على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، حقيقة طلب الزمالك عودة محمد إبراهيم للفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا أن إدارة النادى الأبيض لم تفتح هذا الملف مع إدارة النادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

وقال المشرف على الكرة بفريق سيراميكا إن محمد إبراهيم من اللاعبين المميزين الذين يصنعون الفارق ويعتمد عليه هيثم شعبان المدير الفني كركيزة أساسية لا غنى عنها في صفوف الفريق.

وتحد ث البطاوى عن طموح فريقه في الدورى المصري هذا الموسم قائلا، "سيراميكا طموحه تحقيق مركز متقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى وهدفه التواجد في المربع الذهبي لتلبية طموح مجلس الإدارة الذى منح الثقة للاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان".