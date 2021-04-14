"لماذا تفتعلون الأزمات؟".. حازم إمام ينتقد اتحاد الكرة قبل مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد حازم إمام لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، قرارات أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أنه يثير بلبلة قبل مباراة القمة بين القطبين.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات في برنامجه الإذاعي "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال إمام: "لم أتوقع قرارات أحمد مجاهد، معروف عنه أنه أبو اللوائح ولا أفهم ما فعله بشأن بطولة دوري 99 للشباب".

وتابع:"تعجبت من تصريحاته بشأن تغيير اللائحة، لماذا تغير لائحة بعد نهاية البطولة؟، بطولة ليست مهمة فما كان الداعي لتغيير اللائحة وإثارة بلبلة قبل مباراة القمة".

وواصل: "هناك لائحة مثبتة قبل البطولة تنص على بنود معينة، فلم قمت بتغيير اللائحة بعد البطولة؟، لماذا نفتعل مشكلات خاصة وأن الزمالك يمر بأزمات أخرى؟".

وأكمل: "احترامي الكامل لكم، لكن أنتم لجنة ثلاثية جاءت لتسيير الأعمال فقط، ما الذي تقومون بفعله!".

وأردف: "قمة الاحترام لفينجادا، ولكن تتعاقد مع مدير فني أجنبي لإدارة الاتحاد ليتقاضى 62 ألف يورو شهريا، وهناك احتمالية لإلغاء مسابقات الناشئين!".

وأتم إمام حديثه: "هناك (لخبطة كبيرة)، الأمور غريبة، اتحاد الكرة دعا لعقد اجتماع بين ناديي الأهلي والزمالك لتهدئة الأجواء وهو من أثار الأزمة".