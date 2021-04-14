اتحاد جنوب أفريقيا يوضح حقيقة مفاوضاته مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح جان مالوليك، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، حقيقة مفاوضات البافانا بافانا مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لتولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده.

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي قرر إقالة موليفي نتسكي الشهر الماضي عقب فشل منتخب "الأولاد" في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا عقب الخسارة من السودان بهدفين دون رد، وربطت العديد من التقارير اسم موسمياني لتدريب منتخب البافانا بافانا.

وخلال تصريحات لصحيفة "news 24"، قال مالوليك: " تلقينا حوالي 150 أو 200 سيرة ذاتية لمدربين مرشحين لقيادة منتخب البافانا، وغدًا الخميس سنعقد اجتماعا لمناقشة الأمر واختصار القائمة لخمسة مرشحين فقط".

وأنكر مالوليك التقارير التي أشارت إلى نية المسئولين بالاتحاد في السفر إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع موسيماني لمحاولة إقناعه بتدريب البافانا بافانا.

وأكد مالوليك في تصريحاته: "قرأت العديد من التقارير التي أشارت إلى سفر المسئولين خلال هذا الأسبوع لعقد جلسة مع موسمياني، تلك الأنباء ليست صحيحة".

وتابع: " نرحب بجميع الأسماء التي قدمت سيرها الذاتية لتولي قيادة البافانا، وأيضًا الأسماء التي طرحتها وسائل الإعلام".

وأتم: "فور الاستقرار على القائمة المختصرة سنعقد اجتماعا لحسم الأمر، نأمل أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجاري".

وقاد موسيماني الأهلي في العام الماضي ليحقق رفقة الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر إلى جانب برونزية كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر 2021.