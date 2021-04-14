تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد النصر بكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مساء اليوم مع نادي النصر في مباراة دور الـ32 من كأس مصر.

ويعاني الأهلي من إصابة 10 لاعبين هم محمد الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، جونيور أجايي، محمود وحيد وحمدي فتحي، بالإضافة إلى كريم وليد "نيدفيد"، محمد محمود ومحمود متولي.

وشهد المران الرئيسي للأهلي، اعتماد موسيماني على علي لطفي في مركز حراسة المرمى تمهيدا لحراسة عرين الفريق الأحمر بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا وتأكد غيابه عن المواجهة.

كما لجأ موسيماني للاعتماد على الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة في مركز قلبي الدفاع، وقد يشهد تشكيل اليوم ظهور أحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في إراحة بدر بانون، أيمن أشرف، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد شريف لمواجهة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل بالدوري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي الاستعانة بكل من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط الدفاعي: ناصر ماهر، أكرم توفيق.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن.