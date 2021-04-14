يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيستضيف ستاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة نيو دلهي الهندية مباريات المجموعة الخامسة التي تضم الوحدة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني، بالإضافة إلى جوا الهندي، والريان القطري.

ويعد وصيف بطل النسخة الماضية فريق بيرسبوليس الإيراني أحد أهم المرشحين للتقدم إلى دور الـ16 عن المجموعة بعد ظهوره المميز في النسخة الأخيرة التي خسر فيها اللقب لحساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

في المقابل، تأهل نادي الوحدة إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي (2-1)، في مباراة الملحق، والتي أقيمت على ستاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان نادي الوحدة قد انسحب من بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيحاول الفريق الإماراتي، خطف الثلاث نقاط اليوم من أمام بيرسبوليس، أو على الأقل الخروج بنقطة.

وتنقل مباراة الوحدة وبيرسبوليس على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، منصة GSA التابعة لشركة السعودية للرياضة، بصوت المعلق السعودي “فهد العنزي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة وبيرسبوليس في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

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