يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي واتحاد تطاوين في الدوري التونسي، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021، لحساب الجولة 16.

يحل نادي الترجي ضيفًا ثقيلًا على اتحاد تطاوين بالملعب البلدي، في مباراة مؤجلة من الجولة 16، والتي كان من المقرر لها يوم 17-3-2021.

ويتطلع نادي الترجي إلى تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري التونسي، حيث جمع 49 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه “النجم الساحلي”، مع الأخذ في الأعتبار أن فريق باب سويقه لعب مباراة أقل.

واستعاد نادي الترجي معظم عناصره الأساسية، حيث أصبحوا في أتم الإستعداد لخوض مباراة اتحاد تطاوين اليوم، وذلك بعد حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بإحتلاله المركز الأول للمجموعة الرابع.

على الجهة المقابلة، سيبحث فريق اتحاد تطاوين عن تحقيق أول فوز له في الدوري التونسي منذ 5 جولات، وذلك من أجل تفادي الدخول في منطقة الهبوط، حيث يقبع في المركز 12 وفي رصيده 24 نقطة.

وتنقل مباراة الترجي واتحاد تطاوين على قناة الوطنية التونسية 2، وتنطلق صافرة البداية من الحكم نصر الله الجوادي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت تونس، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

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