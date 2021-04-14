الامارات | محمد الكمالي مديرا للنزاهة في الاتحاد الآسيوي لفترة ثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكمالي مديرا للنزاهة في الاتحاد الآسيوي لفترة ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن إعادة تعيين الإماراتي محمد علي الكمالي للاستمرار في مهمته مديراً للنزاهة في الاتحاد القاري للفترة من 2021 إلى 2025. وقال الاتحاد القاري في بيان صحافي إن الكمالي كان قد تم تعيينه في المنصب في عام 2017 للتعامل بشكل مستقبل لتعزيز النزاهة والشفافية في مسابقة وأحداث كرة القدم الآسيوية وإدارة المعلومات والإبلاغ عن المخالفات في الاتحاد.

وكان الكمالي تولى إدارة النزاهة في مايو 2017، حينما تم اختياره بالإجماع برلمان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، وتم تجديد الثقة فيه ليستمر لفترة ثانية.

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