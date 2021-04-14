الامارات | مفاجأة.. اتحاد الكرة المصري يفكر في إنهاء دوري الشباب دون بطل

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اتحاد الكرة المصري يفكر في إنهاء دوري الشباب دون بطل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد أنه قد يتم إنهاء مسابقة دوري الشباب لمواليد 1999 من دون تحديد بطل. وقال مجاهد لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "بطولة مواليد 1999 تم تنظيمها لدعم المنتخب الأولمبي، ولكنها ما كان يجب أن تقام من الأصل، هذا الجيل كان يتم تصعيد منه بعض اللاعبين للفريق الأول والباقي يرحل لأندية أخرى".

وأضاف: "احتمالية إلغاء البطولة ككل وعدم إقامة مباراة فاصلة فكرة مطروحة وبقوة ولا توجد مشكلة في ذلك". يذكر أن اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل المسابقة تجمع الأهلي والزمالك، ولكن تطورت الأحداث برفض "الأبيض" خوض المباراة، كما أبدى "الأحمر" اعتراضه على العقوبات التي تم فرضها على بعض لاعبي الزمالك، مطالباً بتشديد العقوبات.

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