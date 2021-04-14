الامارات | سان جرمان يغري محمد صلاح براتب كبير.. ومبابي يحسم أمره تجاه الريال

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يغري محمد صلاح براتب كبير.. ومبابي يحسم أمره تجاه الريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بينها إنجليزية وإسبانية أن نادي باريس سان جرمان، وبعد أن تلقى رسالة مباشرة من نجمه الفرنسي كيليان مبابي برفضه تجديد عقده والذي اقترب كثيرا من ريال مدريد، بدأ التحرك فعليا لتعويض رحيله المرتقب في الصيف المقبل. وقالت إن النادي الفرنسي أجرى اتصالات بوكيل نجم ليفربول، الهداف المصري محمد صلاح، بحسب ما أكده موقع "أنفيلد" المقرب من ليفربول، وكذلك صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويدرس سان جرمان العديد من الخيارات لتعويض مبابي، بينها الانجليزي هاري كين نجم توتنهام، لكن الاختيار وقع على صلاح لأسباب عديدة، منها نزعته التهديفية العالية، وسرعته، بجانب قدرته على الانسجام سريعا في هجوم باريس السريع.

وتم أول اتصال فعليا بين الجانبين نهاية الشهر الماضي، ولم يتبين بعد تفاصيل العرض المبدئي، لكن بحسب الصحف يتعدى ما يحصل عليه في ليفربول حاليا بكثير، وهناك حديث عن راتب سنوي يتخطى العشرين مليون يورو. ويمتلك صلاح 122 هدفا طوال مسيرته مع ليفربول، وقد جذب اهتمام الكثير من الاندية، بجانب أنه عبر مرارا وبشكل واضح عن رغبته في الرحيل الصيف المقبل، رغم أن عقده ينتهي في 2023، وكذلك رغم أنه اللاعب الأعلى أجرا في ليفربول بنحو 250 ألف استرليني أسبوعيا.

في جانب آخر، أكد برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير أن الاتفاق تم بالفعل بين مبابي وريال مدريد، وأن التفاصيل المتبقية هي في إنهاء الاتفاق مع سان جرمان، حيث يتبقى موسم واحد فقط في عقد مبابي، ما سيجعل النادي الفرنسي لا يمانع رحيله بمبلغ مالي لن يكون كبيرا، خاصة وأن بإمكانه الرحيل مجانا في صيف 2022.

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