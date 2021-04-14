شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع ناشئ بيراميدز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خلال الأيام الماضية حصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على توقيع إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز منتخب الشباب ليكون لاعبا في النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، حيث جرى التوقيع في منزل أمير توفيق بحضور اللاعب وأحد أصدقائه.

وبدأت القصة باتصالات جمعت بين أمير توفيق وإبراهيم عادل بعد مشاهدة عقد اللاعب الحالي على سيستم اتحاد الكرة وظن النادي أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ومن حقه التوقيع لأي فريق آخر بدون مقابل، ورغم أن اللاعب أكد لمسئولي الأهلي قبل التوقيع أنه وقع عقدا آخر منذ فترة مع بيراميدز لمدة ٥ سنوات إلا أن مسؤول تعاقدات الأهلي أقنعه بالتوقيع وإيجاد حل للمشكلة في أقرب فرصة، مع وعد بمنحه ضعف الراتب الذي يحصل عليه في بيراميدز.

واكتشف مسئولو بيراميدز جلسة توقيع إبراهيم عادل مع الأهلي، وعقد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز جلسة مطولة مع اللاعب وأكد له أن عقده الجديد الموقع في جلسة معه موجود في اتحاد الكرة وموثق بصورة رسمية من جانب الاتحاد وبالتالي عقده مستمر مع بيراميدز حتى موسم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن توقيعه للأهلي هو والعدم سواء ومن الممكن أن يعرضه والنادي الأهلي للعقوبات وفقا لنصوص اللوائح الدولية.

وأخطر لاعب بيراميدز مسؤول تعاقدات الأهلي بما حدث وأن عقده موثق ومستمر مع النادي، وقررت إدارة بيراميدز معاقبته على تصرفه واكتفت بمنعه من التدريب مع الفريق الأول والعودة للتدريب مع فريق الشباب بالنادي مرة أخرى، دون الدخول في صدام مع النادي الأهلي.