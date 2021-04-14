شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى البديل يسعى لاستغلال «فرصته الذهبية» أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل على لطفى حارس مرمى الأهلى تحديًا خاصًا الليلة بمشاركته أساسيًا في مباراة فريقه مع النصر، المقررة اليوم ضمن دور الـ32 لكأس مصر.

ويبحث لطفى عن إثبات وجوده بعدما حصل على الفرصة، عقب تعرض زميله محمد الشناوى للإصابة بكورونا، ليغيب عن التشكيلة الأساسية للفريق.

ويأمل الحارس البديل في إقناع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من خلال التألق والذود عن مرماه ببسالة ليثبت للجميع قدرته على المشاركة والتألق.

شارك على لطفي مع الأهلي في 14 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر في موسم الانتقالات الشتوية 2018، خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة، واستقبلت شباكه 8 أهداف في 3 مباريات.

الأهلي تلقى هزيمتين في وجود على لطفي، الأولى كانت أمام الاتحاد السكندري في موسم 2018، حيث خسر الأحمر حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للفريق الأحمر، والثانية كانت أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا في موسم 2019، ويفقد الأهلى عددا من أبرز نجومه أمام النصر هم: على معلول، وجونيور أجاي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.