شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهتي الزمالك والنصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي النصر اليوم الأربعاء، في إطار الدور الـ32 من منافسات كأس مصر.

كما يلعب الأهلي ضد الزمالك في لقاء القمة للدوري المصري الممتاز، المقرر له يوم الأحد المقبل 18-4-2021.

وكان الجهاز الفني بالنادي الأهلي تلقى عدة صدمات في الفترة الماضية نتيجة لإصابة بعض اللاعبين في صفوف الفريق، مما يترتب عليه غياب البعض في لقاء اليوم وفي لقاء القمة.

ويغيب عن صفوف الأهلي كل من علي معلول وجونيور أجايى ومحمود وحيد للإصابة في العضلة الخلفية، ويغيب محمد هاني وياسر إبراهيم للإصابة بشد في العضلة الضامة.

بينما يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتأكد إصابته بفيروس كورونا، وأشارت بعض التصريحات إلى إمكانية لحاقه بمباراة القمة إذ تأكدت سلبية المسحة الخاصة به.

ويغيب حمدي فتحي للإصابة بكسر في ذراعه، كما يبتعد عمرو السولية.

ويستمر في الغياب كل من محمد محمود وكريم نيدفيد نتيجة لعدم انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي لمحمود، وغضروف في الركبة لنيدفيد.

بينما تشهد مباراة اليوم عودة محمود كهربا من الإيقاف ومشاركته في صفوف الفريق.

ويحاول بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إيجاد حلول لتعويض الغيابات التي ضربت فريق القلعة الحمراء، والتي قد تؤثر بالسلب على نتائج الأهلي في الدوري المصري الممتاز.