شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل العملاق الإسبانى ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول الإنجليزى، بملعب آنفيلد، اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في مدريد، قد انتهت بفوز الميرينجي (3-1)، لتصبح فرصه أفضل في العبور إلى نصف النهائي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد الإسباني في مباراة اليوم، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي - ميليتاو - ناتشو - أودريوزولا

الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

الهجوم: أسينسيو - فينيسيوس - بنزيما



رغم فوز ريال مدريد في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أنه يعد فوزا مخادعا، نظرًا لأن ليفربول يحتاج للفوز بنتيجة (2-0) من أجل خطف بطاقة التأهل من الريال.

ويخشى النادي الملكي من تكرار سيناريو برشلونة في موسم «2018-2019»، والذي يعد أقسى سيناريو مر على النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.

ففي ذلك الموسم، حقق برشلونة الفوز على ليفربول في ملعب الكامب نو، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (3-0).

لكن في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد، عاش برشلونة أسوأ كوابيسه بعدما تلقى خسارة قاسية بنتيجة (4-0)، ليودع منافسات البطولة في سيناريو قاتل.