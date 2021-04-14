شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفشي فيروس كورونا.. أولمبياد طوكيو ستقام في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت مدينة طوكيو اليوم الأربعاء، بتبقي 100 يوم فقط على انطلاق منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بها.

وتخضع المدينة التي ستستضيف الأولمبياد لحالة تكاد تشبه حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب الوباء ، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي وسط زيادة أعداد المصابين الجدد.

إذ تأكد ظهور 510 إصابات جديدة يوميًا بالمدينة أمس الثلاثاء، لتتخطى عدد 500 حالة للمرة الأولى في ثلاثة أيام، بينما سجلت محافظة أوساكا الغربية رقمًا قياسيًا للإصابات بلغ 1099 إصابة وسط انتشار سريع لسلالات جديدة للفيروس، وتم الإعلان رسميًا عن الدخول في الموجة الرابعة للفيروس.

وبحسب التصريحات كان انتشار لقاحات فيروس كورونا بطيئا للغاية منذ بداية توزيعه في منتصف فبراير الماضي، إذ تم تطعيم 0.4 فقط من السكان بشكل كامل، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.

وأكدت يوريكو كويكي، حاكمة مدينة طوكيو في حفل أقيم استعدادًا للأولمبياد: « سنوسع جهودنا خلال الفترة القادمة لكي نمنع انتشار فيروس كورونا، ونود أن نكون قادرين على استضافة الأولمبياد بمشاركة الجميع ».

ورغم تفشي الوباء، صرح جون كواتس، رئيس لجنة التنسيق الخاص بأولمبياد طوكيو 2021: «الأولمبياد ستقام بكل تأكيد».

وتابع: «سوف نبدأ دورة الألعاب الأوليمبية يوم 23 من شهر يوليو القادم».

وأضاف: «هي أفضل دورة تم الإعداد لها، وستكون أكثر البطولات أمانًا».

كان من المقرر إقامة أولمبياد طوكيو العام الماضي، ولكن الوباء أجبر اللجنة الأوليمبية الدولية على تأجيل البطولة لمدة عام كامل.