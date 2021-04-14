شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العاصمة يضم مهاجم منتخب غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إنهاء التعاقد مع المهاجم كوامي أوبوكو، لاعب منتخب غانا وفريق أشنتي كوتوكو.

وأبدى مدرب الفريق منير زغدود قناعته بإيجابية الصفقة الجديدة التي يمتد عقده لثلاثة مواسم فيما كلفت خزينة النادي الجزائري نحو 600 ألف يورو.

وسبق أن أبدى عدد من الأندية الأفريقية اهتمامها بالتعاقد مع المهاجم صاحب الـ 22 عاما في مقدمتها الزمالك حيث وصفه أشرف قاسم بأنه البديل الأمثل لخلافة مصطفى محمد.

ويسير كوامي أوبوكو بخطوات ثابتة في البطولات المحلية داخل غانا والبطولات القارية في أفريقيا كما خاض لقاءه الدولي الأول في مارس الماضي رفقة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.