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تعرف على التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام ريال مدريد

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء ليفربول وريال مدريد اليوم الأربعاء في إطار مباريات مباريات الإياب لدور ال8 من بطولة .

ولن تكون مهمة الفريق الإنجليزي سهلة حيث يسعى إلى تعويض خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذي أقيم في العاصمة الإسبانية.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" فإن المدرب الألماني كلوب سيعطي للاعبيه تعليمات هجومية والتواجد المستمر في المناطق الدفاعية لريال مدريد من أجل تسجيل هدف مبكر.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، تياجو، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ماني، جوتا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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