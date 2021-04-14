شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية للنادي الأهلي يوضح موقف محمد الشناوي من لعب مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شوقى ،رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أُصيب بكورونا لكن حجم الإصابة ليس كبيرا.

وأوضح شوقى في تصريحات تليفزيونية، أن هناك حالة من التفاؤل بإمكانية تعافي الشناوي سريعا، ولحاقه بلقاء القمة مع الزمالك، المقرر الأحد المقبل، في الدوري المصري الممتاز.

وأضاف «لكن ليست هناك وعود على الإطلاق بخصوص هذا الأمر».

وأوضح أن الشناوي سيخضع لمسحة طبية، بعد مواجهة النصر في كأس مصر، اليوم الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك.

وبشأن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، قال: «هناك متابعة يومية لحالته، وما زالت هناك فرصة لمشاركته في القمة».

وأكد شوقي غياب الثنائي، محمد هاني وجونيور أجاي، عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير، بسبب الإصابة، مشيرا إلى أن حمدي فتحي أمامه 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب.