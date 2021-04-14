شكرا لقرائتكم خبر عن حكمة ألمانية تتزوج بحكم نهائي مونديال 2010 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزوجت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، أول امرأة تدير مباراة في بطولة محلية كبرى للرجال، من الحكم الإنجليزي هاورد ويب الذي أدار نهائي مونديال 2010. مراسم الزواج تمت في غياب الشهود وبدون حفل، كما لم يذهبا في رحلة لشهر العسل.

كشفت تقارير صحفية، أن الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس تزوجت من صديقها الحكم الإنجليزي هاورد ويب. وقالت شتاينهاوس، التي باتت الآن تحمل اسم شتيانهاوس-ويب بعد أن تزوجا الشهر الفائت، في حديث مع موقع «سبورت1» الألماني «إننا سعيدان للغاية».

فيما أفادت صحيفة «بيلد»، أنهما تزوجا بغياب الشهود والحضور ولم يذهبا في رحلة لشهر العسل، بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا. في العام 2017، دخلت بيبيانا التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في البوندسليجا.

وبعد إشرافها على 23 مباراة في البوندسليجا، اعتزلت شتاينهاوس (42 عامًا) التحكيم بعد قيادتها كأس السوبر الألمانية في سبتمبر الفائت، إلا أنها لا تزال تعمل في تقنية حكم الفيديو المساعد (V.A.R) في الدوري المحلي.

وبدوره، يُعتبر ويب من أشهر الحكام الأوروبيين، بعد أن أدار مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014. في صيف 2010، كان الحكم الرئيسي في النهائيين الكبيرين: فوز إنتر الإيطالي على بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا وتتويج إسبانيا بكأس العالم على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.