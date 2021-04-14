شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن تاريخ الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة النصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، فريق النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستقام المباراة بالإسكندرية، وتُعد مباراة اليوم "البروفة الأخيرة" للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا، وازدادت مُعاناة الأهلي خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا.

ونستعرض أهم المعلومات عن تاريخ الأهلى بكأس مصر فى السطور التالية..

1_شارك الاهلى فى 89 نسخة من بطولة كأس مصر ، اكتمل منها 87 والغى موسمين.

2_توج الاهلى ببطولة كأس مصر 37 مرة، وأحرز لقب الوصيف 14 مرة .

3_خرج الاهلى من الدور نصف النهائى لكأس مصر 11 مرة .

4_ لعب الاهلى 333 مباراة بكأس مصر حقق الفوز فى 246 لقاء وتعادل فى 42 مواجهة وخسر 45 مباراة.

5_ سجل الاهلى 761 هدف فى كأس مصر وتلقت شباكه 249 هدف.

6_خرج الاهلى بشباك نظيفة فى 165 مباراة ، ولم يسجل الاهلى أهداف فى 38 مباراة.

7_أحمد مكاوى هداف الاهلى فى كأس مصر برصيد 35 هدفاً

8_ هادى خشبة أكثر لاعبى الاهلى مشاركة فى كأس مصر برصيد 34 مباراة.

9_أحمد شوبير أكثر حارس خرج للأهلى بشباك نظيفة فى كأس مصر برصيد 17 مباراة.

10_2014-2015 هو الموسم الاكثر تسجيلا للأهداف بكأس مصر للأهلى برصيد 27 هدف.

11_أكبر فوز حققه الاهلى فى كأس مصر كان على حساب الجونة بـ 13 هدف دون رد .

12_أكبر تعادل هو 2/2 وحققه الاهلى أربعة مرات.

13_أكبر هزيمة كانت من الزمالك وخسر الاهلى وقتها بسداسية دون رد.

14_واجه الاهلى 74 منافس ببطولة كأس مصر.

15_ 1/0 هى النتيجة الاكثر تكراراً للأهلى فى كأس مصر وحققها 54 مرة.

16_ الاتحاد السكندرى أكثر فريق واجه الاهلى فى الكأس فى 36 مباراة .

17_أكثر فريق حقق الاهلى الفوز عليه بالكأس هو الاتحاد السكندرى وفعلها 25 مرة.

18_ أكثر فريق خسر الاهلى أمامه بالكأس هو الزمالك وفعلها 10 مرات.

19_ حقق الاهلى الفوز على 71 فريق من إجمالى 74 منافس بالكأس

20_ الاهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.