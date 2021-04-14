شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي والزمالك قبل أخر جولتين فى دورى محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام أخر جولتين من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020/2021 غدا الخميس وبعد غدا الجمعة وسط مواصلة الزمالك والأهلى التساوى فى النقاط برصيد 37 نقطة .

ويتصدر فريق الزمالك جدول الترتيب لفارق الأهداف ، حيث لعب الأبيض 12 مباراة فاز فى 11 و خسر فى واحدة و له 383 هدف وعليه 326 هدف .

أما الأهلى ، لعب 12 مباراة فاز فى 11 و تلقى أيضا خسارة وحيدة و له 406 هدف و استقبل 303 .

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 المحدد لها الجمعة المقبل فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتى ذلك فى ظل قرار عدم حضور الجماهير لمباراة قمة دورى المحترفين كإجراء أمنى وصحى احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا

حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى و الزمالك فى النقاط عقب إنتهاء الجولتين المقبلتين المحدد لهما الخميس و الجمعة المقبلين.

تقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال غدا 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.