شكرا لقرائتكم خبر عن النصر لا يعرف الفوز أمام الأهلى قبل موقعة كأس مصر.. 4 هزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء، نادى النصر، ضمن منافسات دور الـ32 من مباريات كأس مصر، التى ستقام على استاد الإسكندرية.

وأعلن بيتسو موسيمانى، مدرب النادى الأهلى، قائمة الفريق والتى جاءت كالتالى: على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

ولم يعرف نادى النصر الذى يلعب في الممتاز ب، الانتصار أمام المارد الأحمر في تاريخه، حيث واجه الأهلى 4 مباريات جاءت في بطولة الدورى وسقط خلالها دون أن يحقق فوزا أو تعادلا.

جاءت أول مباراة بين الفريقين 23 نوفمبر 2014، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف سجلهما عماد متعب ورمضان صبحى للأهلى، وعبد العزيز الشاعر للنصر.

ثانى المواجهات كانت في 6 مايو 2015، وفاز بها الاهلى بثلاثية نظيفة سجلها محمود تريزيجيه "هدفين" ومؤمن زكريا "هدف"، بينما جاءت ثالث المواجهات في 2 يناير 2018 برباعية نظيفة سجلها كل من أيمن أشرف ووليد أزارو ووليد سليمان وإسلام محارب، وآخر المواجهات كانت 19 فبراير 2018 وانتصر الأهلى بخماسية نظيفة جاءت عن طريق وليد أزارو "هدفين" ومحمد هانى وصلاح محسن وكريم نيدفيد.