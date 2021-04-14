شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستقر على 22 لاعبا لدخول معسكر مباراة دجلة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على السفر بـ 22 لاعبا إلى السويس فى الثانية عصرا اليوم والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة وادي دجلة فى دور الـ 16 لكأس مصر.

ويواجه الإتحاد السكندرى وادى دجلة غدا فى التاسعة والنصف مساء على ملعب الجيش بالسويس، بقائمة تضم 22 لاعبا هم :

محمد صبحى و صبحى سليمان فى حراسه المرمى ومحمود رزق و داميون لوى و السيد سالم و عمر الميدانى و صبرى رحيل و مصطفى إبراهيم و أحمد حامدين، ومروان عطيه و أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و فوزى الحناوى و عبد الغنى محمد و عمار حمدى و أحمد حجى و عبد السميع سيمو و أحمد راشد

ومحمد الصباحى و إيمانويل اوكوى و رزاق سيسيه و ويلياميز روماريو.

ويغيب عن صفوف الاتحاد السكندري فى مباراة وادي دجلة، كلا من حسام عاشور لاعب الوسط للإصابة، وخالد قمر مهاجم الفريق والحارس عماد السيد لأسباب فنية.

واقترب فوزي الحناوي مدافع الاتحاد السكندري، من المشاركة مع فريقه أمام وادي دجلة، بعدما غاب فوزى الحناوي عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة بسبب معاناته من كدمة في القدم لحقت به في مباريات الفريق الودية التي خاضها خلال فترة التوقف وتحديدا مباراة بلقاس أحد أندية الدرجة الثالثة والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بثمانية أهداف دون مقابل.