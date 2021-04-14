شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين زملكاوية ينتظرون فرصة أمام حرس الحدود بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة نادى حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويأمل باتريس كارتيرون فى تحقيق الفوز والتقدم خطوة أولى نحو تحقيق اللقب المفضل لجماهير الأبيض التى ترفض خسارة الفريق لأى لقب بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجى ومولودية الجزائر بهدف لمثله.

ويأمل 4 لاعبين فى الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق أمام الحرس في ظل إيقاف المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد وأحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى عدم تعافى عبد الله جمعة حتى الآن من الإصابة التى يعانى منه، وإراحة محمود الونش.

ويعد التونسى حمزة المثلوثى في مقدمة هؤلاء اللاعبين، الذين يبحثون عن الحصول على فرصة لإثبات جدارته خاصة أنه كان ظهر بشكل مميز في غياب حازم إمام، إلا أن الإصابة ابعدته عن المستطيل الأخضر.

كما يأمل محمود عبد العزيز في قيادة وسط الزمالك أمام الحرس متسلحا بغياب طارق حامد وإيقاف إمام عاشور.

ويمنى إسلام جابر نفسه بالحصول على فرصة أمام حرس الحدود للإعلان عن نفسه، خاصة في ظل غياب زيزو وبن شرقى عن المباراة، خاصة أن اللاعب لعب أكثر من مباراة لكن في عدة مراكز بعيدة عن مركزه الأساسى.

كما يسعى المغربى حميد أحداد للحصول على فرصة المشاركة فى مباراة حرس الحدود للتعبير عن قدراته بشكل مميز، بعدما ظهر فى أكثر من مباراة بعيدا عن مستواه.