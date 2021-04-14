شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نهائى دورى محترفى اليد بحضور مجلس إدارة الناديين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد كرة اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 المحدد لها الجمعة المقبل فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتى ذلك فى ظل قرار عدم حضور الجماهير لمباراة قمة دورى المحترفين كإجراء أمنى وصحى احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة يليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف، وحالة التعادل فى القمة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال غدا 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.