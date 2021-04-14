شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات و23 هدفا عنوان الإثارة فى مواجهات المقاصة وبيراميدز قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد في الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

آخر ظهور لبيراميدز والمقاصة فى الدورى

شهد آخر ظهور لبيراميدز في الدوري فوزاً على أسوان بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة في السادس من مارس الماضى، فيما تعادل مصر المقاصة مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

ترتيب بيراميدز والمقاصة فى جدول الدوري

تاريخيا، سبق للفريقين أن التقيا لأول مرة موسم 2014 / 2015 فى أول ظهور لبيراميدز تحت مسمي الأسيوطي سبورت، وفاز مصر المقاصة "رايح جاى". جاءت باكورة المواجهة في يوم 25 سبتمبر 2014 وفاز المقاصة بملعبه 3/2 سجل للمقاصة أحمد زغلول هدفين وأحمد موسي كابوريا هدف مقابل هدفين للضيوف سجلهما أحمد مجدى، وعطية النشوى. وفى الدور الثاني بمنتجع الأسيوطي، أكد المقاصة تفوقه بهدفين مقابل هدف سجل للضيوف وائل فراج ومحمود وحيد، مقابل هدف سجله كريم مانش. ثم بعدها تعادلا رايح جاي، في افتتاح الموسم بهدف لكل فريق، تقدم محمد طارق لبيراميدز، وتعادل الغاني جون أنتوى، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني. وفي العام قبل الماضى حقق بيراميدز أول فوز له فى الدور الأول، بهدفين دون رد سجلهما علي جبر، وأحمد عفيفي بواقع هدف في كل شوط، والتي اقيمت بإستاد الدفاع الجوي، وأدارها الحكم الدولي أمين عمر ، وتعادلا في الدور الثاني بالجبل الأخضر، بهدف لكل منهما، تقدم عبدالله السعيد لبيراميدز، وتعادل الغاني جون أنتوي للمقاصة. وفى الدور الأول لدورى الموسم الماضى فاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة فى اللقاء الذى جمعهما فى 21 يناير 2020 على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية بيراميدز عبد الله السعيد هدفين ومحمد حمدى هدف ، وسجل هدف مصر المقاصة صلاح أمين كما أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء وفى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى جمعها 3 أكتوبر 2020 على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة ، سجل ثلاثية بيراميدز جون أنطوى ومحمد فاروق وعبد الله السعيد وسجل هدفى مصر المقاصة ميدو جابر وأحمد محسن. بذلك يكون الفريقان قد التقيا في 8 مباريات، انتهت ثلاث منها بالتعادل، وفاز المقاصة في أول مواجهتين، مقابل ثلاثة انتصارات لبيراميدز، سجل بيراميدز 13 أهداف فى شباك المقاصة، بينما اكتفى الفريق الفيومى بعشرة أهداف.

ردولفو يبحث عن استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعثر الأفريقى ردولفو يبحث عن استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعثر الأفريقى

مواجهات بيراميدز ومصر المقاصة

وطالب الأرجنتينى رودولفو أرباراينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى في المسابقة مع إغلاق صفحة بطولة الكونفدرالية مؤقتاً مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي ظهرت في المباريات الأخيرة للفريق.

عظيمة يبحث عن الفوز الأول مع مصر المقاصة

ويسعى محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق أول فوز له مع الفريق الفيومى بعدما تولى المسئولية خلفاً لإيهاب جلال الذى تولى تدريب الاسماعيلى حيث تعادل عظيمة في أول مباراة مع سموحة ويفتش عن حصد النقاط الثلاث الليلة لإقتحام المربع الذهبى بعد خوض المؤجلات.