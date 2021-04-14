شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع ضد النصر.. الحاوى وطاهر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الأهلى حملة الدفاع عن لقب كأس مصر عندما يستقبل نظيره النصر فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بملعب الأهلى والسلام، وذلك فى إطار دور الـ32 من عمر البطولة، وكان الأهلي قد حقق اللقب في الموسم الماضي بعد الفوز على طلائع الجيش في النهائي بملعب برج العرب بركلات الترجيح.

النادي الأحمر عائد من انتصار مهم في دوري أبطال أفريقيا على سيمبا، ويسعى لمواصلة المنافسة على كل الأصعدة والبداية من عبور بوابة النصر.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوى للإيقاف بجانب إصابته بفيروس كورونا وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام النصر مكون من على لطفى ورامى ربيعة وبدر بانون وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

في المقابل حرص سيد عيد المدير الفني للنصر على توجيه تعليماته للاعبين بضرورة تقديم أداء جيد أمام بطل مصر وأفريقيا.، وأكد سيد عيد أن النصر سيخوض لقاء الأهلي بهدف تقديم أداء جيد للمتعة وتقديم صورة مشرفة لنادي النصر مشيرًا إلي أن لاعبيه يقدمون أداء قويا أمام الفرق الكبيرة.

وقال المدير الفني للنصر إنه كان يتمني إقامة المباراة في القاهرة نظرًا لحلول شهر رمضان الكريم وتواجد الفريقان بنفس المحافظة لعدم إجهاد اللاعبين من السفر بسبب الصيام لكنه في النهاية يحترم قرار إتحادالكرة بإقامة المباراة بالإسكندرية.