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5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم الأربعاء، فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، في سهرة رمضانية على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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مشوار الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر

مباراة اليوم هي الأولى للزمالك في مشواره بالنسخة الحالية لمسابقة كأس مصر بينما تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ 32 بعد تخطى نظيره فاركو بركلات الترجيح، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-3 عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

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ماذا ينتظر الزمالك وحرس الحدود بعد مباراة الكأس

ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، مع الإسماعيلي في دور الـ 16 لكأس مصر، بعد نجاح الدراويش في تخطى لافيينا بنتيجة 2-1 في دور الـ 32، ولم تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة حتى الآن.

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تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود

مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، ستكون المواجهة السابعة في تاريخ الفريقين بمسابقة كأس مصر، حيث التقى الفريقين من قبل في الكأس 6 مرات، وفاز الزمالك بكافة المواجهات السابقة، وسجل لاعبو الأبيض 12 هدفا في مرمى الحرس، بينما تلقت شباكهم 3 أهداف.

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التشكيل المتوقع للزمالك ضد حرس الحدود

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، الاعتماد على بعض العناصر الشابة في مباراة حرس الحدود فى مقدمتهم أسامة فيصل وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف وحمدي علاء حيث قد تشهد التشكيلة البيضاء ظهور لاعبان أو ثلاثة ناشئين، في ظل إيقاف المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد وأحمد سيد زيزو عن مواجهة الحرس في كأس مصر، بالإضافة إلى عدم تعافى عبد الله جمعة حتى الآن من الإصابة التي يعانى منها.

كما يفكر مدرب الزمالك في إراحة كل من فرجاني ساسي وحازم إمام ومنح الفرصة لمحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز والتونسى حمزة المثلوثى للحكم عليهم وتجهيزهم بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام حرس الحدود مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وحمزة المثلوثى ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وحسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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