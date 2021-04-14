شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الحدود.. أبو جبل والمثلوثى والجزيرى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الزمالك بطولة كأس مصر بمواجهة ساخنة مع حرس الحدود فى دور الـ32 على استاد السويس فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ويدخل الفارس الأبيض وعينه نصب مصالحة الجماهير بشكل أو بآخر من خلال تحقيق فوز عريض آخر لكن لحساب بطولة الكأس بعد وداع بطولة دورى الأبطال الأفريقى من دور المجموعات، وإن كان حرس الحدود ليس بالخصم الهيّن أبدًا.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام حرس الحدود مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وحمزة المثلوثى ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وحسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.

مباراة اليوم هى الأولى للزمالك فى مشواره بالنسخة الحالية لمسابقة كأس مصر بينما تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ 32 بعد تخطى نظيره فاركو بركلات الترجيح، فى الدور التمهيدى بنتيجة 4-3 عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ويأمل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى تحقيق الفوز والتقدم خطوة أولى نحو تحقيق اللقب المفضل لجماهير القلعة البيضاء والتى ترفض خسارة الفريق لأى لقب بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات واحتلال المركز الثالث فى الترتيب العام للبطولة بفارق نقطة مع مولودية الجزائر الذى تأهل بعد التعادل مع الترجى بهدف لمثله فى تونس بالجولة الأخيرة.

ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، مع الإسماعيلى فى دور الـ 16 لكأس مصر، بعد نجاح الدراويش فى تخطى لافيينا بنتيجة 2-1 فى دور الـ 32، ولم تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة حتى الآن.