شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا آخر المنضمين لممر "عيد الميلاد" فى تدريبات الأهلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر لاعبو النادى الأهلى، بممر عيد الميلاد، للاحتفال ببعضهم البعض فى تلك المناسبات، وهو عبارة عن ممر يجتمع فيه اللاعبين على شكل صفين متجاورين لتحية اللاعب صاحب عيد الميلاد على طريقتهم الخاصة، عن طريق السير بداخل تلك الصفوف وتلقى الصفعات من زملائه.

وكان آخر المنضمين للممر الشهير اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، الذى أتم عامه الـ27 أمس، حيث نشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء مقطع فيديو يظهر من خلاله اللاعب وهو يتعرض للصفعات من قبل زملائه بمناسبة عيد الميلاد فى تدريبات أمس.

ويلتقي النادي الأهلى في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فريق النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستقام المباراة بالإسكندرية، وتُعد مباراة اليوم "البروفة الأخيرة" للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي بطل النسخة الماضية بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، لبدء رحلة الحفاظ على اللقب أمام النصر الليلة.



كهربا من الاحتفال



كهربا فى احتفال عيد ميلاده



كهربا

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا.