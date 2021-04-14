تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة حرس الحدود بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه في مواجهة حرس الحدود التي تقام اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وقرر كارتيرون الاعتماد على عدد من العناصر التي لا تشارك بصفة أساسية في المباريات الماضية في لقاء الحدود، بهدف تجهيز أكبر قدر من اللاعبين للمباريات التالية.

وسيشهد تشكيل الزمالك عودة محمد أبو جبل للظهور في حراسة المرمى، مع الاستعانة بمحمد عبد الشافي العائد من الإصابة في مركز الظهير الأيسر.

ويعود محمود عبد العزيز للتواجد من جديد في الوسط الدفاعي للزمالك، بينما يظهر إسلام جابر في مركز الجناح إلى جانب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" في الوسط الهجومي.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.