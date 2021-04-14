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التشكيل المتوقع لمعركة ليفربول وريال مدريد بالأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، يحل الإسباني ضيفًا على نظيره الإنجليزي، في إياب ربع نهائي والمقرر إقامته على ملعب آنفيلد.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 3-1.

ويسعى المصري محمد صلاح ورفاقه استحضار "ريمونتادا" نصف نهائي الأبطال نسخة 2018/2017، حينما خسر الريدز مباراة الذهاب بثلاثية دون رد لصالح ، ونجح في العودة بالنتيجة بلقاء الإياب وفاز برباعية نظيفة منحته بطاقة التأهل إلى مباراة النهائي قبل أن يتوج باللقب على حساب توتنهام الإنجليزي.

ويفتقد الفريقان في مباراة اليوم عناصر مميزة، أبرزها سيرخيو راموس، رافاييل فاران، لوكاس فاسكيز وداني كارفخال في ريال مدريد، بينما يواصل ليفربول معاناته الدفاعية بغياب فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب وجو جوميز.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيني فيالندوم، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: أودريزولا، ناتشو، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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