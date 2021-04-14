تحديان للأهلي والزمالك في الكأس.. وليفربول يواجه الريال ضمن مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة سواء كانت محلية أو أوروبية، فمن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباراتيهما في كأس مصر ضد النصر وحرس الحدود، بينما يتحدى ليفربول غريمه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 3-1، ويسعى محمد صلاح ورفاقه لمحاولة تعويض النتيجة في لقاء العودة أملا في اللحاق بالمتأهلين إلى نصف نهائي البطولة.

وفي السياق ذاته، يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بوروسيا دورتموند ضمن منافسات نفس الجولة، علما بأن مباراة الذهاب شهدت تفوق الفريق السماوي على ملعبه بنتيجة 2-1.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا (إياب ربع النهائي)

9:00- بوروسيا دورتموند x مانشستر سيتي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium).

9:00- ليفربول x ريال مدريد

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).

كأس مصر (دور الـ32)

9:30- الأهلي x النصر

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD).

9:30- الزمالك x حرس الحدود

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 2 HD).

9:30- بيراميدز x مصر للمقاصة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 3 HD).