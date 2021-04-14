شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوجه رسالة قاسية لبيراميدز بشأن تعاقد الأهلي مع إبراهيم عادل ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لمسؤولي نادي بيراميدز، بخصوص وجود تسريبات بخصوص توقيع عقوبة على الأهلي بسبب تفاوضه مع إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز رغم سريان عقد اللاعب مع ناديه حتى عام 2025.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية: «تسريبات من بيراميدز تؤكد أن عقد اللاعب موثق حتى 2025 وتنادي بعقوبة الأهلي بسبب التفاوض والحصول على توقيع اللاعب والذي كان يظن أن عقده غير موثق مع ناديه».

وأوضح في رسالة لمسؤولي بيراميدز: «يبدو أن هناك رغبة في إثارة دخان بدون نيران، فإذا كان لدى مسؤولي بيراميدز مستند رسمي بعقد اللاعب إبراهيم عادل ويُثبت استمرار مدة عقده حتى موسم 2025 فعليهم عرضه أو خروج بيان رسمي من النادي يوضح الحقيقة».