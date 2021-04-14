الأهلي يتحدث عن إمكانية لحاق محمد الشناوي بمباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن فرص لحاق محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق بمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير والمذاع على قناة "أون تايم سبورت": "تحاليل محمد الشناوى مطمئنة جدا على الرغم من أن نتيجة مسحته إيجابية ولكن مسحته قريبة من السلبية وقد يلحق بمباراة الزمالك المقبلة".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي: "أعراض كورونا على الشناوى ضعيفة وهناك أمل في تعافيه قبل القمة، ووارد جداً لحاق ياسر إبراهيم بمباراة القمة ولكن ليست وعود".

وتابع: "جونيور أجايى ومحمد هاني يحتاجان 6 أسابيع للعودة للمشاركة مع الفريق من جديد، ومحمد محمود باقي له أيام قليلة للعودة للتدريبات الجماعية وخلال 3 أسابيع سيشارك مع الفريق وكذلك محمود متولي مدافع الفريق الذي تعافى من إصابة الرباط الصليبي".

وقال شوقي: "كريم نيدفيد جاهز طبياً لخوض التدريبات الجماعية من أسبوعين، ولا مانع من ذلك ولكن خوف اللاعب من عودة الإصابة هي التي تمنعه وقرار مشاركته ليس طبيا".