شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغسل أحزان الكونفدرالية أمام المقاصة بالدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد في الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وشهد آخر ظهور لبيراميدز في الدوري فوزاً على أسوان بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة في السادس من مارس الماضى، فيما تعادل مصر المقاصة مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب الارجنتينى رودولفو أرباراينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى في المسابقة مع اغلاق صفحة بطولة الكونفدرالية مؤقتاً مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي ظهرت في المباريات الأخيرة للفريق.

ويسعى محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق أول فوز له مع الفريق الفيومى بعدما تولى المسئولية خلفاً لإيهاب جلال الذى تولى تدريب الاسماعيلى حيث تعادل عظيمة في أول مباراة مع سموحة ويفتش عن حصد النقاط الثلاث الليلة لإقتحام المربع الذهبى بعد خوض المؤجلات.