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نجم أولمبى.. سيف عيسى بطل تايكوندو يسعى لميدالية فى طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو.

 

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نجح سيف عيسى فى التأهل الى دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت  في مدينة الرباط المغربية.

 

ولد سيف عيسى فى 15 يونيو  1989 ويلعب بنادى الصيد، حقق خلال مسيرته الكثير من البطولات والألقاب العالمية من أبرز إنجازاته المركز الثالث والنيدالية البرونزية فى اولمبياد الشباب عام 2014.

 

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من البطولات التى حققها سيف عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها.

 

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كما حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي".

 

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يتم رعاية سيف عيسى عن طريق وزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك بعد أن فسخ التعاقد مع الراعى له، ونشر اللاعبين عبر السوشيال ميديا للبحث عن راعى فى ظل الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، فتواصل معه مسئولى الوزارة 

 

وأعلنوا انضمام اللاعب لبرنامج الوزارة لرعاية اللاعبين مع استمرار تدريبه مع المنتخب وفق الخطة الموضوعة للأولمبياد.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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