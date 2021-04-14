شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه حرس الحدود الليلة فى السويس للخروج من أحزان إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، فى سهرة رمضانية على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

مباراة اليوم هى الأولى للزمالك فى مشواره بالنسخة الحالية لمسابقة كأس مصر بينما تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ 32 بعد تخطى نظيره فاركو بركلات الترجيح، فى الدور التمهيدى بنتيجة 4-3 عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، مع الإسماعيلى فى دور الـ 16 لكأس مصر، بعد نجاح الدراويش فى تخطى لافيينا بنتيجة 2-1 فى دور الـ 32، ولم تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة حتى الآن.

مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، ستكون المواجهة السابعة فى تاريخ الفريقين بمسابقة كأس مصر، حيث التقى الفريقين من قبل فى الكأس 6 مرات، وفاز الزمالك بكافة المواجهات السابقة، وسجل لاعبو الأبيض 12 هدفا فى مرمى الحرس، بينما تلقت شباكهم 3 أهداف.

ويأمل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى تحقيق الفوز والتقدم خطوة أولى نحو تحقيق اللقب المفضل لجماهير القلعة البيضاء والتى ترفض خسارة الفريق لأى لقب بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات واحتلال المركز الثالث فى الترتيب العام للبطولة بفارق نقطة مع مولودية الجزائر الذى تأهل بعد التعادل مع الترجى بهدف لمثله فى تونس بالجولة الأخيرة.

ويدرس كارتيرون، الاعتماد على بعض العناصر الشابة فى مباراة حرس الحدود فى مقدمتهم أسامة فيصل وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف وحمدى علاء حيث قد تشهد التشكيلة البيضاء ظهور لاعبان أو ثلاثة ناشئين، فى ظل إيقاف المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد وأحمد سيد زيزو عن مواجهة الحرس فى كأس مصر، بالإضافة إلى عدم تعافى عبد الله جمعة حتى الآن من الإصابة التى يعانى منها.

كما يفكر مدرب الزمالك فى إراحة كل من فرجانى ساسى وحازم إمام ومنح الفرصة لمحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز والتونسى حمزة المثلوثى للحكم عليهم وتجهيزهم بسبب ضغط المباريات فى الفترة المقبلة.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام حرس الحدود مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وحمزة المثلوثى ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وحسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.