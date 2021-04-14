شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "الغزال" يقود الأهلى للتتويج بالسوبر الإفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأهداف التى لا تنسى فى تاريخ الأهلى بالألفية الجديدة، حينما تمكن عمرو جمال الغزال من قيادة الأهلى للفوز بالسوبر الإفريقى عام 2014 على حساب الصفاقسى التونسى، فى المباراة التى شهدت تألق عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر، حيث نجح فى تسجيل هدفين.

ويعتبر الهدف الثالث لعمرو جمال فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الأهلى هدف الفوز باللقاء.

وتوج نادى الأهلى المصرى بكأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية على التوالى عقب فوزه على الصفاقسى التونسى بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وعقب هذا التتويج أعلن قائد النادى وائل جمعة باكيا اعتزاله اللعب رسميا إثر انتهاء الموسم الحالي.

وفاز الأهلى بطل دورى الأبطال وقتها، بكأس السوبر الإفريقية للمرة الثانية على التوالى والسادسة فى تاريخه بعد فوزه على الصفاقسى التونسي، بطل كأس الاتحاد، 3-2 على استاد القاهرة الدولى بحضور حوالى 30 ألف متفرج.

وسجل محمد ناجى "جدو" (23) وعمر جمال (54 و68) أهداف الأهلى، وعلى معلول (63 من ركلة جزاء) وفخر الدين بن يوسف (78) هدفى الصفاقسي.

وعقب هذا التتويج، أعلن قائد النادى وائل جمعة، في مؤتمر صحفى، اعتزاله اللعب رسميا وقال جمعة وهو يبكي: "لن أقدم للأهلي المزيد كما كنت فى السابق. كان من المفترض أن أعلن اعتزالي عقب مباراة السوبر، لكني أجلت اعتزالى لنهاية الموسم، بسبب الظروف التى يمر بها النادي والنقص العددي فى صفوفه خاصة في الناحية الدفاعية".