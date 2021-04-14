شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على الكأس أمام النصر فى "بروفة" القمة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، فريق النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستقام المباراة بالإسكندرية، وتُعد مباراة اليوم "البروفة الأخيرة" للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي بطل النسخة الماضية بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، لبدء رحلة الحفاظ على اللقب أمام النصر الليلة.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا، وازدادت مُعاناة الأهلي خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا.

ورغم فارق الخبرات والإمكانيات إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن ضرورة أحترام الخصم وعدم الاستهانة به، وشدد لهم على ضرورة التركيز في المباراة منذ بدايتها من أجل الفوز والصعود والهروب من مفاجأت بطولة الكأس.

كما يرغب المدير الفني في تجهيز بعض اللاعبين خلال مباراة اليوم لمواجهة الزمالك المرتقبة، يأتي فى مقدمتهم أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وأكرم توفيق ورامي ربيعة، حيث من المتوقع أن يعتمد موسيماني على هؤلاء اللاعبين في القمة المرتقبة والتى ستشهد غيابات كثيرة للإصابة.

وطالب موسيماني لاعبيه باحترام المنافس وعدم الاستهانة به بدعوى أنه يلعب في دوري القسم الثاني وأكد لهم أن كرة القدم لا تعترف إلابالعطاء والإجتهاد في الملعب لذا عليهم التركيز منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية.

في المقابل حرص سيد عيد المدير الفني للنصر على توجيه تعليماته للاعبين بضرورة تقديم أداء جيد أمام بطل مصر وأفريقيا.، وأكد سيد عيد أن النصر سيخوض لقاء الأهلي بهدف تقديم أداء جيد للمتعة وتقديم صورة مشرفة لنادي النصر مشيرًا إلي أن لاعبيه يقدمون أداء قويا أمام الفرق الكبيرة.

وقال المدير الفني للنصر إنه كان يتمني إقامة المباراة في القاهرة نظرًا لحلول شهر رمضان الكريم وتواجد الفريقان بنفس المحافظة لعدم إجهاد اللاعبين من السفر بسبب الصيام لكنه في النهاية يحترم قرار إتحادالكرة بإقامة المباراة بالأسكندرية.

وحاول سيد عيد خلال التدريبات الماضية التركيز علي التمركزات الدفاعية وغلق المساحات والدفاع رجل لرجل وفرض رقابة قوية علي مفاتيح لعب الأهلي، وينوي الجهاز الفني للنصر الاعتماد على الثنائي حمودة سمير قائد خط الدفاع وأحمد داهش الظهير الأيسر العائد من الإصابة.