شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى بدور الـ16 لبطولة الكأس، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء غدا الخميس على ستاد الإسكندرية، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن بسيونى، قائمة المباراة التى تغادر للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

ويسعى عبد الحميد بسيونى، لتحفيز لاعبيه بجلسات نفسية لحصد بطولة كأس مصر ليكون أول لقب فى تاريخ النادى، وتأهل الطلائع لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على القناة بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، ويأمل عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وحقق فريق طلائع الجيش، فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وسجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويفتقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مواجهة المصرى البورسعيدى بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة بالدوري.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلى هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدى، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، وأول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.