شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين بالمنتخبات ضحية العمل فى الأندية.. ربيع ياسين وشيتوس ونادر رشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ اتحاد الكرة قرارا فى الفترة الأخيرة يمنع أى مدرب للمنتخبات الوطنى من العمل فى نفس الوقت مع أى ناد داخل مصر، حيث اشترطت الجبلاية على جميع مدربى المنتخبات التفرغ التام وعدم العمل فى أى مجال آخر سواء فى الإعلام أو الأندية.

وتسبب قرار اتحاد الكرة مؤخرا فى ابتعاد بعض المدربين عن عملهم بالمنتخبات الوطنية أو تركهم عملهم بالأندية استجابة لفرمان الجبلاية.

رحل ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب عن منصبه منذ فترة، وتحديدا بعد انسحاب الفراعنة من تصفيات بطولة أمم افريقيا للشباب التى أقيمت فى تونس على خلفية تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين وعدم وجود عدد كاف من اللاعبين لخوض المباريات.

وقبل مشاركة المنتخب فى هذه البطولة نشبت أزمة بين ربيع ياسين واتحاد الكرة بسبب عمله رئيسا لقطاع الناشئين بنادى الزهور، وفى حالة فوز ربيع ياسين ببطولة أمم افريقيا كان سيتم تخييره بين المنتخب ونادى الزهور.

يعمل وائل رياض شيتوس نجم الأهلى السابق فى منصب المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبى الذى يقوده فنيا شوفى غريب، وكان شيتوس يعمل أيضا رئيسا لقطاع الناشئين بنادى وادى دجلة قبل أن يقرر اتحاد الكرة تخييره بين المنصبين ليختار شيتوس العمل فى المنتخب من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، وضحى شيتوس براتبه فى دجلة الذى كان يتخطى راتبه فى المنتخب من أجل حلم الأولمبياد.

رحل نادر رشاد عن منتخب مصر لكرة الصالات بعد أن كان يتولى منصب المدرب العام، بعد طلب اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض راتبه لأكثر من 50%، بداعى توفير النفقات.

كما طلب مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة من نادر رشاد ترك العمل بنادي بيراميدز بعد طلب تخفيض راتبه وهو ما رفضه رشاد بداعي ضعف الراتب الذى سيحصل عليه مع المنتخب.