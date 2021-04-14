شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، فى سهرة رمضانية على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، مع الإسماعيلى في دور الـ 16 لكأس مصر، بعد نجاح الدراويش في تخطى لافيينا بنتيجة 2-1 في دور الـ 32، ولم تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة حتى الآن.

مباراة الزمالك وحرس الحدود فى عيون كارتيرون

ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في تحقيق الفوز والتقدم خطوة أولى نحو تحقيق اللقب المفضل لجماهير القلعة البيضاء، والتي ترفض خسارة الفريق لأى لقب بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات واحتلال المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة بفارق نقطة مع مولودية الجزائر الذي تأهل بعد التعادل مع الترجى بهدف لمثله في تونس بالجولة الأخيرة.

ويدرس كارتيرون الاعتماد على بعض العناصر الشابة في مباراة حرس الحدود فى مقدمتهم أسامة فيصل وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف وحمدي علاء حيث قد تشهد التشكيلة البيضاء ظهور لاعبان أو 3 ناشئين، في ظل إيقاف المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد وأحمد سيد زيزو عن مواجهة الحرس في كأس مصر، بالإضافة إلى عدم تعافى عبد الله جمعة حتى الآن من الإصابة التي يعانى منها.

عناصر الشباب سلاح كارتيرون

كما يفكر مدرب الزمالك، في إراحة كل من فرجاني ساسي وحازم إمام ومنح الفرصة لمحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز والتونسى حمزة المثلوثى للحكم عليهم وتجهيزهم بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

التشكيل الأقرب للزمالك أمام حرس الحدود

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام حرس الحدود مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحسام أشرف ويوسف أوباما وإمام عاشور وحميد أحداد.